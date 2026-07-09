أكدت وزارة الصحة أن ما ورد في مقطع الفيديو المتداول حول مشروع يحمل اسم (مدينة آسيا الطبية) غير صحيح، موضحة أن المشروع لم يحصل على أي موافقات أو تراخيص، ولا يمتلك أي صفة نظامية تخوّله الإعلان عن إنشاء أو تشغيل منشأة صحية.

وأوضحت الوزارة أن الشخص الذي ظهر في المقطع هو طبيب ومدير سابق لأحد مستشفياتها، وقد تم استدعاؤه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. كما نفت صحة الادعاءات المتعلقة بمشاركة 50 دولة آسيوية في المشروع، إضافة إلى ما ورد من معلومات مغلوطة حول الأنظمة الصحية وتنظيم خدمات الطب البديل.

وشددت الوزارة على أن الإعلان عن أي مشروع أو تقديم خدمة صحية يستلزم استكمال التراخيص النظامية المعتمدة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، واستمرارها في تطبيق الأنظمة لحماية صحة المجتمع.