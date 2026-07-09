أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الخميس)، استدعاء السفير البريطاني في طهران بعد اتهامات وجهتها لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا.



وقالت الخارجية الإيرانية إنها طالبت بتعديل سلوك بريطانيا تجاه الشعب الإيراني وإنهاء استضافة ودعم الأفراد والشبكات المعادية لإيران.



وأبلغ مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لشؤون غرب أوروبا، علي رضا يوسفي، السفير البريطاني احتجاج إيران على ما وصفه بـ«النهج غير اللائق» للحكومة البريطانية تجاه الشعب الإيراني، وسلمه مذكرة احتجاج رسمية.



وقال يوسفي إن الادعاءات البريطانية بشأن سعي إيران إلى تنفيذ أنشطة تمس الأمن داخل المملكة المتحدة «لا أساس لها ومزيفة».



وكانت بريطانيا قد استدعت (الثلاثاء) القائم بالأعمال الإيراني في لندن، عقب الحكم على مواطنين رومانيين بالسجن لإدانتهما بالاعتداء طعناً على بوريا زراعتي، الصحفي في قناة «إيران إنترناشيونال»، موضحة أن الهجوم نُفذ بالنيابة عن إيران.



وفي سياق آخر، نددت الخارجية الإيرانية بالضربات الأمريكية على أقاليم ساحلية في جنوب البلاد وعلى جسرين للسكك الحديدية في الشرق، موضحة أن طهران لن تسمح بـ«الانتهاكات الأمريكية للاتفاق أو ممارسة الترهيب بما يؤثر على المصالح الوطنية».



ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت توقفاً شبه تام، اليوم (الخميس).



وأضافت أن التحركات الملحوظة في مضيق هرمز اقتصرت إلى حد كبير على مسار معتمد من إيران يقع بالقرب من الجانب الشمالي للمضيق، في حين أن الممر العُماني الذي يحظى بدعم أمريكي بدا هادئاً.



وأشارت إلى أنه لم تُرصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية وهي تغادر الخليج إلى جانب سفينة حاويات ترفع العلم الإيراني.



وأوضحت أنه من المحتمل أن تكون هناك سفن أخرى تعبر المضيق مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة.