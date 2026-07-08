وسط تأكيدات من وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات عنيفة في بندر عباس وجزيرة سيريك وولاوان وعدة مناطق في هرمزغان وبوشهر جنوبي إيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء اليوم (الأربعاء) تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بسبب شنها هجوم على السفن في مضيق هرمز.



وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في «إكس»: «بأمر من القائد الأعلى، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران لتدهور قدرتهم أكثر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز».



وأضافت: الولايات المتحدة تحاسب إيران على العدوان غير المبرر الأخير ضد الشحن التجاري وطواقم السفن المدنية التي كانت تتنقل بحرية في ممر مائي دولي حيوي.



ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي بدأ بشن ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن أمريكا أبلغت إسرائيل أنها ستوجه ضربات قوية لإيران هذه الليلة.



في المقابل، ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء دوي انفجار في بندر عباس، وتم تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة سيريك.

وأكد التلفزيون الإيراني سماع دوي ثمانية انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة تشابهار عقب دوي انفجارات.



وجاء القصف بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائبه ووزير دفاعه بتوجيه ضربات قوية لإيران الليلة.



وقال ترمب إنه لم يعد متأكداً من رغبته في إبرام اتفاق مع طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل الرد العسكري إذا نفذت إيران أي هجمات جديدة، قائلاً: «كلما ينفذون أي ضربة سنضربهم مجدداً».



وأضاف ترمب «كان لديهم قادة، رحلوا، ثم جاء قادة آخرون، رحلوا أيضاً، والآن لديهم مجموعة جديدة من القادة، وربما يكونون قد رحلوا أيضاً، من يدري؟».



وأشار ترمب إلى أن قواته دمرت أمس الجيش الإيراني وأغرقت 59 سفينة، واصفاً الحرب على إيران بالناجحة.



بدوره، توعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بمواصلة التحرك العسكري ضد إيران إذا لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، مطالباً إيران بالوفاء بالتزاماتها أو سيحدث لها ما حدث الليلة الماضية.



وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن الهجمات استهدفت أمس، منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومخازنها وراداراتها.



فيما أقر الجيش الإيراني بمقتل 8 من أفراده في القصف الأمريكي على مضيق هرمز، أمس.