نفذت القوات الأمريكية جولة ضربات هجومية واسعة النطاق استهدفت أكثر من 80 موقعاً حيوياً داخل إيران باستخدام ذخائر عالية الدقة. وجاء هذا التحرك العسكري، الذي أعلنت عنه القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) اليوم الأربعاء، كرد مباشر وحاسم على الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفناً تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي.

ووفقاً للبيان الصادر عن القيادة المركزية عبر منصة "إكس"، فقد ركزت الهجمات الجوية على شلّ القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد الممر الملاحي؛ حيث طالت الضربات أنظمة الدفاع الجوي، وشبكات القيادة والسيطرة، ومواقع الرادارات الساحلية، ومنصات الصواريخ المضادة للسفن، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 60 زورقاً صغيراً تابعاً للحرس الثوري الإيراني كانت تنتشر في المضيق ومحيطه لتقويض حركة التجارة الدولية.

وتأتي هذه الحملة العسكرية العنيفة بعد سلسلة من الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مؤخراً ثلاث ناقلات نفط وسفن تجارية كبرى أثناء عبورها المضيق، وهي الناقلة السعودية "إم/تي وديان"، وناقلة النفط "إم/تي آل رقيات" التي ترفع علم جزر مارشال، بالإضافة إلى الناقلة "إم/تي قبرص بروسبيريتي" التي ترفع علم ليبيريا.

من جانبه، وصف الجيش الأميركي التحركات الإيرانية الأخيرة بأنها تصرفات "غير مبررة" وتشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم، فضلاً عن كونها تهديداً مباشراً لحرية الملاحة الدولية. واختتمت القيادة المركزية بيانها بتأكيد بقاء قواتها في حالة جاهزية قتالية تامة وعالية، بهدف محاسبة طهران وضمان امتثالها الكامل لبنود الاتفاقيات الدولية والمحافظة على أمن الممرات المائية.