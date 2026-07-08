فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هناك انفجارات في مدينة سيريك الساحلية، وجزيرة قشم، وبندر عباس جنوب إيران، أكّدت القيادة المركزية الأمريكية في الساعات الأولى من اليوم (الأربعاء)، بدء تنفيذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران.



وقالت القيادة الأمريكية في بيان على حسابها في «إكس»: «بدأت القيادة المركزية الأمريكية في إطلاق سلسلة من الضربات القوية ضد إيران لفرض تكاليف باهظة على استهدافها ومهاجمتها سفناً تجارية يقودها مدنيون أبرياء في ممر مائي دولي».



وأضافت: «الضربات الأمريكية تأتي رداً على هجمات إيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز»، موضحة أن العدوانية التي أظهرتها إيران كانت غير مبررة وخطرة وانتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار.



في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هناك انفجارات عنيفة في عدد من الجزر والمدن في جنوب إيران.



وذكرت وكالة مهر الإيرانية أنه سُمع دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوبي البلاد، بينما أكّدت وكالة فارس ذلك.



وأوضحت وكالة فارس أن الانفجارات سُمع دويها في مدينة سيريك وجزيرة قشم جنوبي إيران، موضحة أن مصدرها غير معروف.



وأكّد التلفزيون الإيراني دوي 7 انفجارات في محيط قرية طاهروي التابعة لسيريك جنوبي إيران.



وكانت إيران قد استهدفت خلال الـ48 ساعة الماضية، ثلاث سفن في مضيق هرمز، بينها ناقلة سعودية وناقلة قطرية للغاز المسال.