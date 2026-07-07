أصدرت النيابة العامة في الأردن قراراً بتوقيف 17 شخصاً، من بينهم ثلاث فتيات، على ذمة التحقيق في قضية مقتل الطالب فهد أبوالشايب، لتحديد مدى تورط كل منهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وتشير معطيات التحقيق الأولية إلى أن الحادثة وقعت في منطقة الصويفية التجارية، حيث تعرض الضحية لعملية استدراج قبل أن تحاصره مجموعة من الأشخاص وتعتدي عليه بالضرب المبرح في أنحاء متفرقة من جسده، ثم استولى المعتدون على هاتفه المحمول وتركونه غائباً عن الوعي في الموقع. ووفقاً للتقارير الطبية، فقد فارق الشاب الحياة بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، إثر إصابته بنزيف حاد في الجمجمة نتج عن ضربات مباشرة على الرأس.

استمرار التحقيقات

وفي إطار كشف ملابسات الواقعة والدوافع الحقيقية وراء استدراج المجني عليه، يواصل مدعي عام الجنايات الكبرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية جمع الأدلة، عبر تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والاستماع إلى أقوال الموقوفين وشهادات عيان من موقع الحادث.

صدمة العائلة وحسرتها

وفي أول تعليق للأسرة، أوضح والد الضحية أن نجله كان قد غادر المنزل مساء ذلك اليوم لشراء بعض مستلزماته الشخصية قبل خوض امتحانه الوزاري، دون أن يدرك أفراد العائلة أنها المرة الأخيرة التي سيرونه فيها، مضيفاً بحسب ما نقله شهود أن عدد المشاركين في الاعتداء المباشر على ابنه لا يقل عن تسعة أشخاص.

من جانبها، عبّرت والدة فهد عن شديد حزنها، مبينة أن ابنها كان يوفق بين دراسته وعمله مع والده للمساعدة في إعالة الأسرة، مؤكدة أنه كان يتمتع بحسن السيرة والسمعة الطيبة، ولم تكن لديه أي خلافات أو عداوات مع أحد.