دعت السفارة السعودية في تركيا جميع مواطنيها الموجودين والسياح في الأراضي التركية، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر؛ نظراً لتقارير الأرصاد الجوية التي تشير إلى تقلبات جوية عنيفة وعواصف مطرية تضرب ولايات عدة.

وجاء تحذير السفارة بالتزامن مع بيانات صادرة عن المديرية العامة لإدارة الطوارئ التركية (آفاد)، توقعت فيها هطول أمطار غزيرة محلياً، ونشرت (أفاد) خارطة لتوقعات الأمطار شملت فترات الصباح، إذ تركز الأمطار في المناطق الشرقية لولاية سامسون، ومحيط ولايتي أوردو وغيرسون. وفي فترة بعد الظهر، تشتد الفعالية الجوية في محيط ولايات ريزه، وأرتفين، وأرضروم، وقارص، وأردهان.

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين ضرورة اتباع تعليمات السلطات التركية المختصة، والابتعاد تماماً عن مجاري الأودية والسيول؛ نظراً للمخاطر المصاحبة للحالة الجوية من فيضانات مفاجئة، وصواعق رعدية، وتساقط للبَرَد، ورياح قوية قد تتسبب في تعطّل حركة النقل والمواصلات. كما حثّت السفارة مواطنيها على متابعة نشرات الطقس الرسمية بشكل مستمر، والتواصل معها فوراً في حالات الطوارئ عبر أرقام الهواتف المخصصة لشؤون السعوديين.