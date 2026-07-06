فيما ينتهي اليوم (الإثنين) التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام «نور»

أكدت وزارة التعليم للمتقدمين أن المفاضلة الإلكترونية تقتصر على الرغبات المحددة في الطلب ولن يتم النقل إلى أي مدرسة لم تُدرج ضمن قائمة الرغبات. ونصحت الوزارة المتقدمين للنقل استكمال إدخال وترتيب الرغبات، والتأكد من صحة بياناتهم قبل الإغلاق.

وشددت على أنه لن تُقبل أي طلبات أو تعديلات بعد انتهاء الفترة المحددة.

وأكدت التعليمات المنظمة للحركة أن الدخول في المفاضلة يتطلب إضافة رغبة واحدة على الأقل، وأن الطلبات التي لا تتضمن رغبات نقل سيتم حذفها، ولن تدخل ضمن إجراءات المفاضلة.

وكانت وزارة التعليم أتاحت التقديم على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر النظام الإلكتروني للقطاعات التعليمية، ضمن استعداداتها المبكرة للعام الدراسي الجديد، بما يسهم في معالجة الاحتياج وتحقيق التوازن بين التخصصات.

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات النقل الداخلي بدأ عبر النظام الإلكتروني، ودعت المعلمين والمعلمات الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى استكمال طلباتهم خلال المدة المحددة.