مشاجرة نسائية بالرصاص في مصر ومقتل سيدتين

لم تكن شوارع قرية نجع عزوز، التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، تتوقع أن تتحول خلافات الجيرة، اعتاد الأهالي سماعها، إلى مأساة تُخيّم على المكان.

ففي لحظات، تبدلت أصوات الحياة اليومية بصوت الرصاص، وسقطت سيدتان، لتُغلق فصول قصة بدأت بخلافات قديمة وانتهت بجنازتين.

يقول الأهالي إن الخلاف لم يولد في ذلك اليوم، بل كان يحمل في طياته تراكمات امتدت لفترة طويلة.

مع احتدام المشادة بين عددٍ من السيدات، خرجت الأمور عن السيطرة، لتُستخدم الأسلحة النارية في مشهد لم يتوقع أحد أن تكون نهايته بهذه القسوة.

رصاصة أصابت سيدة تبلغ من العمر 26 عاماً، لتلفظ أنفاسها متأثرة بإصابتها، بينما سقطت أخرى قتيلة في موقع الحادث، وسط ذهول من كانوا قبل دقائق شهوداً على خلاف بين جيران، فإذا بهم يقفون أمام مشهد دموي غيّر ملامح القرية.

وخلال وقتٍ وجيز، حضرت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وفرضت السيطرة على المكان، قبل أن تتمكن من ضبط المتهمة، فيما نقلت فرق الإسعاف الجثمانين إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، وبدأت النيابة العامة التحقيق لكشف تفاصيل الواقعة.

وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات، تبقى الحكاية شاهداً على كيف يمكن لخلافات تبدو عابرة أن تتحول، عندما يغيب ضبط النفس، إلى مأساة تدفع ثمنها الأرواح، وتترك خلفها حزناً يمتد إلى كل بيت في القرية.