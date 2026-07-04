كشف تقرير صحفي عن احتمالية تعرض مدرب منتخب مصر حسام حسن لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب رفعه علم فلسطين عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، أمس (الجمعة)، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مخالفة محتملة للوائح

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن حسام حسن رفع علم فلسطين عقب الفوز على أستراليا، وهو ما قد يُعد تحدياً لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي تحظر أو تقيد الرسائل السياسية في المباريات، كما قال عقب المباراة: «قلبي وروحي معهم، أُهدي الفوز للشعبين المصري والفلسطيني».

ترقب موقف «فيفا»

وأضافت الصحيفة الإسبانية: «يبقى أن نرى ما إذا كان فيفا سيتخذ أي إجراء أو يفرض أي عقوبات على حسام حسن، الذي سيواجه تحدياً صعباً ضد الأرجنتين الثلاثاء القادم، في محاولة للتأهل إلى الدور ربع النهائي».

إنجاز تاريخي

وقاد حسام حسن منتخب مصر لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة، بعد احتلال وصافة المجموعة السابعة بخمس نقاط، ثم واصل كتابة التاريخ بتجاوز أستراليا في دور الـ32، ويحلم المدرب المصري بمواصلة المشوار وتخطي حامل لقب النسخة الماضية، منتخب الأرجنتين، رغم صعوبة المهمة.