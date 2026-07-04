أكد تقرير صحفي دخول حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينها قائمة اهتمامات نادي إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد معه هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد تألقه في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، نقلاً عن تقارير أمريكية، فإن إنتر ميامي، الذي يلعب في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهتم بالتعاقد مع فوزينها، البالغ من العمر 40 عاماً، في صفقة انتقال حر هذا الصيف، بعد رحيله عن نادي تشافيس البرتغالي.

تألق مونديالي

وقدم فوزينها 18 تصدياً مذهلاً خلال 4 مباريات، بما في ذلك ثمانية تصديات في مباراة دور الـ32 ضد الأرجنتين، الليلة الماضية، التي انتهت بفوز «التانغو» 3-2.

إشادة ميسي

فوزينها، الذي كان مغموراً قبل المونديال، أصبح أحد أشهر حراس المرمى في بطولة كأس العالم 2026 بفضل تألقه مع منتخب الرأس الأخضر، وقد نال إشادة قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي عقب المواجهة التي جمعتهما.