ارتبطت النظافة الشخصية في أذهاننا دائماً بتدفق مياه الصنبور والصابون، لكن ماذا لو أخبرتك أن هناك بشرًا على كوكبنا لم تلمس أجسادهم قطرة ماء واحدة بغرض الاستحمام منذ نشأتهم، ومع ذلك تفوح منهم روائح عطرية زكية ويمتلكون بشرة مثالية؟

هذه ليست أسطورة، بل واقع يعيشه شعب «الهيمبا» في ناميبيا. في قلب صحراء «كونيني» شديدة الجفاف بجنوب القارة الأفريقية، فرضت الطبيعة القاسية ندرة المياه، وبدلاً من الاستسلام، ابتكرت هذه القبيلة واحداً من أغرب الأنظمة البيئية والصحية للحفاظ على نظافتها الشخصية دون استخدام الماء نهائياً، مما جعلهم محط أنظار العالم ومثيري الفضول لدى كبار مستكشفي الأنثروبولوجيا.

سر «الحمام الدخاني»

إذا كان الماء خارج الحسابات تماماً، فكيف يتخلص أفراد القبيلة من الأوساخ والعرق اليومي؟ يتجاهل هذا التساؤل الطبيعي حقيقة أن البديل العبقري الذي اعتمده شعب الهيمبا هو ما يُعرف بـ«الحمام الدخاني»، وهو طقس يومي صارم يشبه إلى حد كبير غرف «الساونا» الحديثة:

إشعال الأعشاب العطرية: يتم وضع قطع من الفحم المشتعل في وعاء فخاري صغير، وتُلقى فوقه أوراق وأغصان جافة من أشجار «الكوميفورا» المعروفة برائحتها العطرية النفاذة.

احتباس الدخان: ينحني الشخص فوق الوعاء المتصاعد منه الدخان الكثيف، ثم يغطي جسده بالكامل ببطانية سميكة تمنع تسرب الهواء.

التعرق والتطهير: بفعل الحرارة المحتبسة، يبدأ الجسم في التعرق بغزارة شديدة، مما يساهم في تفتيح مسام الجلد وتنظيفها بعمق من الأوساخ والسموم، لتترك هذه العملية في النهاية بشرة نظيفة ورائحة عطرية طبيعية تلازمهم لساعات طويلة.

النظافة عبر الدخان لا تكتمل إلا بـ«السر الثاني» الذي يمنح نساء الهيمبا مظهرهن الأيقوني الشهير، حيث يكسو أجسادهن وشعرهن طلاء أحمر داكن. هذا الطلاء ليس لمجرد زينة، بل هو مستحضر عناية فائق الدقة يُصنع محلياً عن طريق سحق «المغرة الحمراء» (نوع من الطين الغني بأكسيد الحديد) وخلطها جيداً بدهون الحيوانات.

هذه العجينة السحرية تعمل كخط دفاع أول عن الجسم في مواجهة الطبيعة، حيث تعمل العجينة الحمراء كواقي شمس طبيعي يحمي الجلد من الاحتراق تحت الهجير الحارق، كما أنها ترطب البشرة وتمنع جفافها وتشققها، فضلاً عن كونها مضاداً طبيعياً يطرد الحشرات والبعوض ويمنع انبعاث روائح العرق الكريهة.

المرأة تقود الحياة في قلب العزلة

يعيش شعب الهيمبا (المعروفين أيضاً باسم الأوفاهيمبا) في عزلة اختيارية فرضتها رغبتهم الصارمة في حماية معتقداتهم وتقاليدهم من التلوث بالمدنية الحديثة، لكن هذه العزلة لم تجعلهم عدائيين، بل يُصنفون كأحد أكثر شعوب أفريقيا وداً وترحيباً بالغرباء، حيث يقدمون الطعام مجاناً للزوار ويحتفلون بالمواليد بقلائد الخرز الملون.

ويعتمد المجتمع هناك بالأساس على رعي الماشية والأبقار، ويدار هذا النظام بكفاءة عالية تقودها النساء، فهن المسؤولات عن المهمات الشاقة من جلب الحطب، وتأمين مياه الشرب النادرة، وإعداد الطعام، وصناعة الحرف اليدوية، وحتى بناء المنازل الطينية.

لقد أثبت شعب الهيمبا للعالم أن التكيف مع أقسى ظروف الأرض لا يعني التخلي عن النظافة أو الهوية، بل يعني ابتكار حلول عبقرية من الطبيعة ذاتها تصنع من الغبار والطين لوحة جمالية تثير فضول كل من يراها!