أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية ليست سوى محاولة للهروب من انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، وصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية، مشددة على أن أي استهداف للمملكة أو مقدراتها الوطنية سيُواجَه بحزم وقوة غير مسبوقة، بما يحمي أمن المملكة وسيادة الجمهورية اليمنية.

المالكي: الحوثيون يهربون من أزماتهم الداخلية

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن التصريحات الحوثية الأخيرة تأتي في إطار محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق الشعب اليمني، وما تسببت فيه من أزمات اقتصادية وإنسانية، إضافة إلى التغطية على حالة الرفض القبلي والاجتماعي التي تواجهها داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي.

اللواء تركي المالكي

رفض السلام واستهداف الملاحة الدولية

وأوضح المالكي أن هذه المزاعم تمثل امتدادًا لنهج التصعيد الذي تتبعه الميليشيا الحوثية وسلوكها الهادف إلى تقويض الأمن الإقليمي والدولي، مبينًا أن التحالف وشركاءه الدوليين بذلوا مبادرات وجهودًا متواصلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، كما دعموا خارطة طريق لحل الأزمة وافقت عليها الحكومة اليمنية، إلا أن الحوثيين رفضوها.

وأضاف أن الميليشيا لم تكتفِ برفض مبادرات السلام، بل صعّدت باستهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب استهداف مقدرات الشعب اليمني، وتدمير موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء الدولي، فضلًا عن الإضرار بالبنية التحتية، بما في ذلك محطات الكهرباء والمنشآت الاقتصادية.

حزم غير مسبوق لحماية المملكة وسيادة اليمن

وشدد المتحدث باسم التحالف على أن قوات التحالف ستتعامل بكل حزم وقوة مع أي محاولات تستهدف المملكة العربية السعودية أو مواطنيها أو مقدراتها الوطنية، أو تمس سيادة الجمهورية اليمنية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن أمن المملكة وسيادة اليمن خط أحمر، وأن التحالف سيواصل اتخاذ كل ما يلزم لحمايتهما.