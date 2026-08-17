أقرت مليشيا الحوثي اليوم (الإثنين) بمقتل قائد الحراسة الخاصة لعبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم المليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي.



ونعت قيادات حوثية على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي حسين الهطفي المنتمي إلى مديرية ضحيان، معقل المليشيا الحوثية، مستعرضين صوراً لتشييعه.



وذكرت مصادر يمنية لـ«عكاظ» أن الهطفي قُتل في غارات نفذتها طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة ضمن سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا خلال اليومين الماضيين.



ويُعد الهطفي هو رابع أشقائه الذين قُتلوا في صفوف مليشيا الحوثي منذ اندلاع الحرب، في وقت تتصاعد فيه خسائر الجماعة وقياداتها الميدانية جراء الضربات الأخيرة.



وأفادت تقارير إعلامية يمنية بأن عدد قتلى المليشيا منذ بدء التصعيد الأخير ارتفع إلى 280 قتيلاً، مبينة أن غالبيتهم يتم ضربهم في مناطق التماس والمعسكرات والمخيمات والتجمعات التي يستحدثونها في تعز ومأرب والجوف والضالع والبيضاء.



وعرض المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم مشاهد للمدفعية اليمنية وهي تدك مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات مأرب الجنوبية.



في غضون ذلك، أكد الجيش اليمني تنفيذ قواته هجمات على مواقع عسكرية تابعة للحوثي في منطقة الشوارق بمديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، مبيناً أن القصف تركز على ثكنات عسكرية.



وفي الساحل الغربي عرضت مواقع إعلامية مقربة من المقاومة الوطنية، أحد فصائل الجيش اليمني، فيديوهات للمدفعية وراجمات صواريخ ووحدة الطيران المسير وهي تستهدف تجمعات ومواقع لمليشيا على طول خط النار في الساحل الغربي، مؤكدة أن الضربات الصاروخية والمدفعية حققت إصابات مباشرة في الأهداف وكبدت الحوثي خسائر فادحة.