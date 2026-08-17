رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوقيع المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان على اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

خطوة كبيرة وجريئة

ووصف الرئيس الأمريكي الاتفاقية بأنها «خطوة كبيرة وجريئة ومهمة».

وقال ترمب، في منشور عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»: «أنا سعيد برؤية الدول الثلاث توقّع الاتفاقية»، مشيراً إلى أنها تعكس تقارب دول المنطقة، وتعزز قدرتها على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية.

تهنئة لقيادات الدول الـ 3

وهنّأ الرئيس الأمريكي قيادات المملكة وتركيا وباكستان بهذه الخطوة، مؤكداً أهمية الاتفاقية بوصفها خطوة أولى مهمة.