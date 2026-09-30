استنفرت الجهات المختصة في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، صباح اليوم (الأربعاء)، إثر تلقي مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي»، بعد تعرض قائدي الطائرة لإصابة استدعت طلب الهبوط الاضطراري.

وأوضح تجمع مطارات الثاني أن الرحلة رقم (FZ1073) أطلقت نداء الاستغاثة عند الساعة 8:44 صباحاً بالتوقيت المحلي، لتُعلن على الفور حالة الطوارئ في المطار، وتتحرك الفرق المختصة لتقديم المساندة اللازمة للطائرة.

هبوط آمن.. ونقل القائدين للمستشفى

وهبطت الطائرة بسلام في مطار تبوك عند الساعة 9:45 صباحاً، فيما تبين إصابة كابتن الطائرة والطيار المساعد، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد المطار تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين، بالتزامن مع التنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة واستكمال إجراءات الرحلة.

تحقيقات لكشف ملابسات الحادثة

وشدد مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي على التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.