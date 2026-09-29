أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 414 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات الـ24 الماضية، ضد تعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، مؤكدة استخدام قدرات عسكرية متنوعة وحديثة في عدد من الجبهات.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزلي، عبر حسابه الرسمي على منصة «X»، إن العمليات حققت أهدافها، وأسفرتعن تحييد عدد من عناصر المليشيا واستهداف عتاد عسكري تابع لها.

8 استهدافات في الوازعية

وفي سياق العمليات، أعلن النزلي تنفيذ القوات المسلحة 8 استهدافات في مديرية الوازعية، قال إنها طالت آليات ومعدات وعناصر تابعة للحوثيين.

وأكد أن القوات المسلحة تواصل رصد ومتابعة التحركات والأنشطة العسكرية للحوثيين في مختلف المحاور والجبهات والمحافظات.

«أهداف عسكرية مشروعة»

وشدد الناطق الرسمي، وفق ما ورد في المنشورات، على أن المواقع التي تستخدمها المليشيا لأغراض عسكرية تعدها القوات المسلحة «أهدافاً عسكرية مشروعة»، مؤكداً التزامها -بحسب قوله- بالقانون الدولي الإنساني.