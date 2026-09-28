لم تتمالك الفنانة المغربية دنيا بطمة دموعها بعد صدور الحكم الاستئنافي بحق مواطنها الفنان سعد لمجرد في فرنسا، إذ ظهرت باكية في تسجيل صوتي، قبل أن تطلق حملة تضامن معه وتوجه رسالة مؤثرة إلى الفنان المغربي.

وقالت بطمة في التسجيل: «يا الله الفرج يا ربي، الله يفرجها عليك أخي سعد لمجرد»، معربةً عن حزنها وصدمتها من الحكم، ومؤكدة استمرار وقوفها إلى جانبه في أزمته الحالية.

حملة دعم لسعد لمجرد

ولم تتوقف بطمة عند التعبير عن حزنها، إذ نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسعد لمجرد مرفقة بأغنيته «لمين أشكي حالي»، ودعت متابعيها إلى مساندته والدعاء له ولأفراد أسرته.

كما أعربت عن استغرابها من العقوبة الصادرة بحقه، مؤكدة استمرار تضامنها معه بعد الحكم الجديد.

10 سنوات خلف القضبان

وجاءت رسائل دنيا بطمة عقب الحكم الاستئنافي الصادر في فرنسا في 26 سبتمبر الجاري، والذي قضى بسجن سعد لمجرد 10 سنوات مع إصدار أمر بإيداعه السجن، على خلفية القضية المتعلقة باتهامه باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، فيما كانت محكمة الجنايات في باريس قد قضت عام 2023 بسجن لمجرد 6 سنوات، قبل أن يستأنف الحكم.

تضامن فني مع لمجرد

وتزامن موقف دنيا بطمة مع إعلان عدد من الفنانين المغاربة تضامنهم مع سعد لمجرد عقب صدور الحكم، من بينهم هند سداسي ونجاة رجوي وحاتم عمور وزينب أسامة، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.