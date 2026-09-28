10 ملايين دولار و900 ألف زهرة.. زفاف محامية ترمب العراقية يُشعل نيويورك

احتفلت المحامية الأمريكية من أصول عراقية ألينا حبة، المعروفة بعملها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بزفافها إلى رجل الأعمال التركي تورهان ميلدون، في حفل فاخر أقيم داخل فندق والدورف أستوريا في نيويورك، وسط حضور شخصيات بارزة من السياسة والفن والرياضة.

وبحسب تقارير إعلامية، قدرت تكلفة الزفاف بنحو 10 ملايين دولار، فيما تحولت قاعة الاحتفال إلى مشهد غارق في الفخامة، بعدما زُينت بنحو 900 ألف زهرة طبيعية من مصادر مختلفة حول العالم، إلى جانب فرقة موسيقية ضمت 30 عازفًا.

وظهرت ألينا حبة خلال المناسبة بثلاثة فساتين مختلفة، بينما تميزت مائدة الطعام بحضور الكافيار، الذي قُدم للضيوف ضمن قائمة الأطباق الفاخرة.

وضمت قائمة الحضور أسماء معروفة؛ من بينها بطل الملاكمة مايك تايسون، إلى جانب عدد من المسؤولين المرتبطين بإدارة ترمب، فيما أحيا مغني الراب الأمريكي نيللي حفل ما بعد الزفاف.

أما العريس، فيبلغ من العمر 29 عامًا، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Miller Holding التركية. والتقى الثنائي للمرة الأولى خلال فعالية أقيمت في وقت سابق من العام، قبل أن يظهرا معًا في عدد من المناسبات العامة.

ويُعد هذا الزواج الثالث لألينا حبة، البالغة 42 عامًا، التي واصلت، خلال السنوات الماضية، حضورها في المشهد السياسي الأمريكي من خلال عملها مع ترمب.