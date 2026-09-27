أثار حفل زفاف ضخم أقيم في محافظة مرسى مطروح موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحوّل خلال ساعات إلى حديث المصريين والعالم العربي؛ نظراً لحجمه غير المسبوق وتكاليفه التي تخطت نصف مليار جنيه، إضافة إلى الهدايا الفارهة التي شملت سيارات من طراز (بورش) و(لامبورغيني).

وبحسب موقع (تليغراف مصر)، فإن الحفل الذي امتد على مدار يومي 23 و24 سبتمبر فوق مساحة تبلغ 55 فداناً، يعود إلى عمر عبدالرحمن العميري، المعروف بلقب (السلطان)، وهو نجل قبيلة (العميرات) أو (عيت عميرة)، إحدى القبائل العربية العريقة المقيمة في مدينة النجيلة بمطروح.

ورغم ضخامة الاحتفال، جاء الحفل بطابع إسلامي بحت يعكس تقاليد البادية المصرية، إذ خلا من الاختلاط، وشهد حضور كبار قرّاء القرآن الكريم، واصطفاف الضيوف لأداء الصلوات مع كل أذان، إلى جانب توزيع خمس أو ست رحلات عمرة، بينها رحلة مخصصة لكبير السن.

وتداولت منصات التواصل مقاطع تُظهر حجم الولائم التي قُدمت خلال الحفل، حيث تم ذبح نحو 90 عجلاً و120 خروفاً و30 جملاً، فضلاً عن تقديم هدايا فاخرة للعريس من بينها سيارات (بورش) و(لامبورغيني). وبينما رأى البعض أن مظاهر الاحتفال مبالغ فيها، دافع أهالي مطروح مؤكدين أن ما جرى يعكس تقاليد القبائل العربية التي تُعرف بالكرم.

كما أوضح أبناء القبائل أن لقب (السلطان) لا يرتبط بالسلطة أو النفوذ كما ظن البعض، بل هو لقب يُطلق على العريس في ليلة زفافه لدى القبائل العربية، خصوصاً في مطروح، ولا علاقة له بالإمكانات المادية.

