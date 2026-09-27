أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية قرارها بتأييد حكم الإعدام بحق ثلاثة متهمين، والحبس عاماً لمتهم رابع، بعد قبول الاستئناف شكلاً، وذلك في القضية المتعلقة بقتل المجني عليه داخل مسكنه بمنطقة مينا البصل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على المجني عليه متوفياً داخل شقته، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى (زوجة المجني عليه) وهي أخصائية تمويل، دخلت في خلاف مع زوجها عقب حصوله على هاتفها المحمول ومطالبته بكشف الرقم السري لفحص محتواه؛ ما أثار خشيتها من افتضاح علاقتها غير المشروعة بالمتهم الثاني.

وبحسب التحقيقات، اتفقت المتهمة الأولى مع المتهم الثاني على التخلُّص من زوجها واستعادة الهاتف، واستعانا بمتهم ثالث لتنفيذ الجريمة. وفي يوم الواقعة، حضر المتهمان الثاني والثالث إلى الشقة وبحوزتهما سلاحان أبيضان، بينما هيّأت المتهمة الأولى مسرح الجريمة وقدّمت لهما أدوات الربط.

وما إن تأكدت من نوم زوجها، حتى سمحت بدخول المتهمين اللذين اعتديا عليه وأجبراه على تناول مادة مخدرة لإضعاف مقاومته، ثم قيدا حركته حتى فارق الحياة، قبل أن يستوليا على ثلاثة هواتف محمولة بينها هاتف المتهمة الأولى، ويبيعانها للمتهم الرابع، رغم علمه بمصدرها غير المشروع.

وبعد تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين وأحيلوا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بتأييد الإعدام للمتهمين الثلاثة، والحبس سنة للمتهم الرابع.