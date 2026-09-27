حسمت منصة «قوى»، التابعة لوزارة الموارد البشرية، آلية احتساب الموظف السعودي في «نطاقات»، حيث اشترطت عدم تجاوز تعاقدات الموظف خلال آخر 52 أسبوعاً (عام كامل) خمسة تعاقدات ليستمر احتسابه كموظف سعودي واحد في نطاقات.

وأوضحت المنصة، أنه يشترط لاحتساب الموظف السعودي في «نطاقات» سريان العقد الوظيفي في «قوى»، وألا يقل إجمالي الأجر المسجل في المنصة عن 4 آلاف ريال، وألا يكون الموظف مسجلاً بدوام جزئي أو طالباً.

وكانت المنصة أفادت أخيراً، أنه لا يمكن إبرام عقد عمل جديد للموظف السعودي في حال تجاوز عدد تعاقداته 7 عقود خلال دورة زمنية مدتها سنة واحدة (365 يوماً)، تبدأ من تاريخ أول عقد وظيفي، ولا يمكن إتمام التعاقد الثامن إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ أول تعاقد ضمن الفترة التي تجاوز فيها الحد المسموح، وهي الحالة التي كانت تظهر لأصحاب العمل ملاحظة: «لا يسمح بإنشاء عقد عمل للموظف السعودي».

وبينت المنصة، أنه في ما يختص بالعقود السارية، فإن الحد الأقصى للعقود الوظيفية السارية التي يمكن للموظف السعودي الارتباط بها في الوقت ذاته هو «عقدي عمل»، وفي حال رغبته في الالتحاق بوظيفة إضافية مع وجود عقدين ساريين، يشترط إنهاء أحد العقود الحالية أولاً حتى يتمكن من إنشاء عقد عمل جديد.