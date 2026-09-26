

حذرت القوات المسلحة اليمنية من تصعيد حوثي جديد يهدد سلامة الطيران المدني والمسافرين، بعد رصد استخدام المليشيا الحوثية الإرهابية أسلحة دفاع جوي إيرانية متطورة من طراز «جوالة»، مؤكدة أن هذه المنظومات تمتلك تقنيات وتكتيكات مبتكرة تجعلها تهديداً مباشراً للممرات الجوية الدولية والطائرات المدنية.

وكشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزلي، أن القوات المسلحة رصدت أخيراً استخدام المليشيا الحوثية أسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة، جرى تطويرها بمساعدة خبراء من الحرس الثوري الإيراني الموجودين على الأراضي اليمنية.

صواريخ تطلق من منصات متحركة

وأوضح النزلي أن منظومة «جوالة» تُطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر، وتقوم هذه المنظومة بإطلاق صواريخ يصل مداها إلى 25 دقيقة للصاروخ الواحد، وتعمل بنظام التتبع الحراري.

وأكد أن خطورة هذه الأسلحة تكمن في قدرتها على مهاجمة أي مصدر حراري دون التمييز بين الأهداف العسكرية أو المدنية، ما يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين.

وأشار إلى أن الخطر يمتد إلى طائرات الأمم المتحدة وطائرات المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات الجوية للوصول إلى اليمن وإقليمياً.

تحذير من تهديد الملاحة الجوية

ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع التهديدات التي أطلقها مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، باستهداف وتعطيل خدمات الطيران في المنطقة، عقب العقوبات المفروضة على طائرات خطوط الطيران الإيرانية.

وأكد أن تهديد المجال الجوي جنوب البحر الأحمر وتحويله إلى منطقة تهديد للطائرات المدنية والمسافرين يمثل «تصعيداً بالغ الخطورة» يتجاوز حدود سلامة المجال الجوي اليمني إلى المساس بسلامة المجال الجوي الدولي.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وشدد النزلي على أن استخدام الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية يمثل تهديداً مباشراً لخطوط الملاحة الجوية الدولية، ولا يمكن اعتباره شأناً محلياً يمنياً.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه التطورات، والتحرك لحماية سلامة المدنيين والمسافرين، ومنع تقويض قواعد وأمن وسلامة الطيران الدولي، وفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي.