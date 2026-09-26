أثارت الفنانة المصرية سماح أنور تساؤلات بعد انسحابها من حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، قبل لحظات من تكريمها، رغم إدراج اسمها ضمن قائمة المكرمات وعرض فيلم يستعرض مسيرتها الفنية.

انسحاب مفاجئ عن التكريم

وكان مقدمو الحفل قد أعلنوا عن تكريم سماح أنور ودعوها إلى الصعود إلى المسرح، إلا أنها لم تظهر أمام الحضور، ما أثار استغراب الموجودين وتساؤلات حول سبب انسحابها قبل لحظة تكريمها.

سماح أنور تكشف سبب الانسحاب

ومع تداول التساؤلات، أوضحت سماح أنور عبر حساباتها الرسمية أن ارتباطها بتصوير في الإسكندرية كان وراء مغادرتها، مشيرة إلى أنها تأخرت عن موعد التصوير، ما اضطرها إلى الرحيل قبل استكمال فعاليات المهرجان.

وأكدت أنها اعتذرت لمسؤولي المهرجان قبل مغادرتها، معربة عن شكرها واحترامها لهم، ومؤكدة تقديرها للدورة الجديدة والاحتفاء بالقامات الفنية المشاركة فيها.

تهنئة للمكرمين

وحرصت سماح أنور على تهنئة المكرمين والمبدعين المشاركين في المهرجان، كما وجهت تحية خاصة إلى الفنانة الراحلة سناء جميل، معربة عن تقديرها لإرثها الفني ومكانتها.

آخر أعمالها

وفي الدراما، ظهرت سماح أنور خلال موسم رمضان الماضي لعام 2026 ضمن أحداث مسلسل «حكاية نرجس»، الذي تصدرت بطولته الفنانة ريهام عبدالغفور، وشارك فيه حمزة العيلي، والعمل من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء.