عمّت السعادة الوسط الفني الذي تفاعل مع أنباء سارة طمأنت الشارع المصري، بعدما غادر الفنان سامح حسين المستشفى رسمياً متجهاً إلى منزله، ليبدأ مرحلة التعافي والراحة بعد أيام قليلة أثارت قلق محبيه.

وجاء هذا التحول المبهج بعدما أكدت زوجته وسام حامد، استقرار حالته الصحية وتجاوزه المرحلة الحرجة بنجاح، مشيرة إلى أن الفريق الطبي المعالج سمح له بالخروج لاستكمال العلاج المنزلي تحت الملاحظة.

وفي أول تواصل له مع الجمهور عقب عودته إلى منزله، حرص سامح حسين على كتابة رسالة امتنان عبر حسابه الشخصي، عبّر فيها عن حجم التقدير للفيض الإنساني الذي أحاطه، قائلاً: "بعد أيام صعبة عشتها في المستشفى الحمد لله عدت إلى منزلي".

وأضاف الفنان المصري أن رسائل الدعم ودعوات المتابعين كانت السند الحقيقي الذي خفف عنه وطأة المرض وأمدّه بالطاقة لتجاوز الأزمة.

وبهذا العودة، يطوي الفنان صفحة آلام "العناية المركزة"، ليستعد للعودة تدريجياً إلى نشاطه الفني ومسرحه عقب انتهاء فترة الراحة الموصى بها طبياً.