لم يعد الفارق متعلقاً بظهور دواء جديد للتخسيس، بل بالطريقة التي سيتعامل بها جسدك مع الوقت. بدلاً من الارتهان لروتين الحقن الأسبوعي المجهد الذي يكبّل مرضى السمنة، يتجه سوق العلاجات إلى إعادة رسم خريطة الزمن بالكامل، عبر تقنية سويدية جديدة تُدعى «فارماشيل»، نجحت في اجتذاب عملاق الأدوية «نوفو نورديسك» بصفقة تجاوزت 1.33 مليار دولار.

الفكرة التي غيّرت قواعد اللعبة تعتمد على المجهر، عبر تغليف جزيئات مادة التخسيس بطبقة ميكروسكوبية فائقة الدقة. هذا الغلاف لا يغير تركيبة الدواء، ولكنه يتحكم في سرعة ذوبانه داخل الجسم، ليتحول الدفع الدوائي السريع إلى تدفق بطيء ومتزن يمتد لأسابيع طويلة.

وتنعكس النتيجة المباشرة على حياة المريض، عبر الانتقال من جدول الحقن الأسبوعي الحالي إلى حقنة واحدة فقط كل شهر، أو حتى حقنة واحدة كل ثلاثة أشهر (4 حقن فقط طوال العام).

هذا الفارق الزمني الشاسع لا يوفر الراحة النفسية والبدنية للمرضى فحسب، بل يرفع من التزامهم بالخطة العلاجية ويقلل من الآثار الجانبية الناتجة عن تذبذب نسب الدواء في الدم.

ويمكن القول إن التحول الذي أحدثته التقنية الجديدة في المفاهيم هو ما جعل أسهم شركة «نانيكسا» المطوّرة للتقنية تقفز فوراً بنسبة 122%، فالرهان القادم في معركة السمنة لن يكون على قوة المادة الفعالة فقط، بل على كم من الوقت يمكنك احتجازها داخل الجسم بذكاء.