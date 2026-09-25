يخوض المنتخب السعودي مواجهة هامة أمام نظيره العُماني في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غدٍ السبت، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".



يدخل "الأخضر" السعودي اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لحسم بطاقة التأهل مبكراً إلى الدور نصف النهائي، إذ يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزه الثمين على الكويت بهدف نظيف.



وفي المقابل، يسعى المنتخب العُماني، الذي يملك نقطة واحدة بعد تعادله المثير مع العراق (1-1)، إلى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه قائمة، وتجنب الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة.



تاريخياً، التقى المنتخبان في 25 مباراة، فرض فيها المنتخب السعودي تفوقاً واضحاً بـ 17 انتصاراً، مقابل 4 انتصارات لعُمان، و4 تعادلات. ورغم الأفضلية التاريخية للأخضر، فإن اللقاءات الأخيرة اتسمت بالندية والإثارة؛ إذ نجح المنتخب العُماني في الفوز بآخر مواجهتين جمعتهما في بطولات الخليج بنتيجة (2-1) في "خليجي 25"، وفي نصف نهائي "خليجي 26"، بينما حسمت السعودية اللقاء الأخير بينهما في كأس العرب بـ (2-1).