أشاد بطل العالم السابق في الملاكمة البريطاني تايسون فيوري بالمستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، مثمناً الدور الذي لعبه خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تنظيم وإقامة عدد من أكبر النزالات العالمية في رياضة الملاكمة.

واستعاد فيوري، في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، بداية علاقته بالمستشار آل الشيخ، مشيراً إلى أنه التقاه للمرة الأولى عام 2023، حين أخبره بطموحه لإقامة أكبر النزالات التي ينتظرها جمهور الملاكمة حول العالم، مؤكداً أن ما شاهده خلال السنوات الثلاث التالية جسّد ذلك الوعد على أرض الواقع.

وكتب البطل السابق للوزن الثقيل وصاحب السجل الطويل في تحقيق الألقاب العالمية، تايسون فيوري: «التقيت بهذا الرجل في عام 2023، وأخبرني بأنه سيقيم أكبر النزالات في الملاكمة، وبعد ثلاثة أعوام فعل ذلك»، معبراً عن سعادته بالعلاقة التي جمعته بآل الشيخ طوال هذه الفترة.

وأشاد فيوري بآل الشيخ، معتبراً إياه أنه «صانع صفقات حقيقياً وأسطورة في الملاكمة»، مؤكداً أن جهوده تتجاوز حدود الإنجازات الشخصية لتصب في خدمة طموحات المملكة العربية السعودية، التي وصفها بـ«العظيمة».

واختتم فيوري رسالته بكلمات عبّر فيها عن تقديره الكبير لآل الشيخ، قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك شخص آخر مثل أخي تركي»، فيما بادله آل الشيخ التقدير قائلاً: «شكراً لك يا أخي».