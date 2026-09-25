تستعد جزر هاواي الأمريكية لمواجهة أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة مع اقتراب الإعصار «نولو»، الذي واصل اكتساب القوة، وسط تحذيرات رسمية من فيضانات قد تكون «كارثية ومهددة للحياة» خلال الساعات والأيام القادمة.

رياح بسرعة 120 كيلومتراً

وأفاد المركز الوطني للأعاصير الأمريكي بأن «نولو» تحول إلى إعصار، وبلغت سرعة رياحه القصوى المستمرة نحو 120 كيلومتراً في الساعة، فيما كان مركزه على بعد نحو 435 كيلومتراً جنوب «ساوث بوينت» في جزيرة هاواي الكبرى، ويتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 7 كيلومترات في الساعة.

وتوقع المركز أن يواصل الإعصار اشتداده، مع إمكانية تحوله إلى إعصار كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أمطار تهدد بفيضانات خطرة

وحذر خبراء الأرصاد من أن الأمطار المصاحبة للإعصار قد تتسبب في فيضانات مفاجئة شديدة الخطورة في الجزيرة الكبرى، فيما أشارت التوقعات إلى إمكانية وصول كميات الأمطار في بعض المناطق إلى نحو 3 أقدام «نحو 90 سنتيمتراً».

ووضعت السلطات أجزاء من الجزيرة الكبرى تحت تحذير من العاصفة الاستوائية ومراقبة الإعصار، كما شملت مراقبة العاصفة الاستوائية مناطق في مقاطعة ماوي، بالتزامن مع الاستعداد لتأثيرات الأمطار والرياح خلال نهاية الأسبوع.

أمواج ورياح قوية

ومن المتوقع أن ترافق «نولو» رياح قوية وأمواج خطرة، فيما تتركز المخاوف على الأمطار الغزيرة واحتمال حدوث سيول وانهيارات طينية، خصوصاً مع استمرار تأثير الإعصار على الجزيرة الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.