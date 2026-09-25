رفض أن يمنحها حريتها بالمعروف، فقررت أن تأخذها بالقوة، وحول هذه الرغبة نشأ مشهد دامي شهدته شوارع منطقة السلام ثان بالقاهرة، بعدما تحول الخلاف الزوجي التقليدي إلى محاولة قتل صريحة داخل عش الزوجية.

لم تكتفِ الزوجة بطلب الطلاق في ظل تكرار الرفض من زوجها الثلاثيني الذي يعمل سائق «توك توك»، بل استعانت بخطيب شقيقتها لإرهابه وضمان كسر إرادته. وفي لحظة احتدام النقاش، تسلحت بسلاح أبيض (شفرة حادة) وسددت له طعنة غائرة في البطن كادت تودي بحياته، بمساعدة شريكها الذي اشترك في ضربه لإكراهه على إعلان الانفصال رسمياً.

سقط الزوج غارقاً في دمائه ونُقل على الفور إلى مستشفى السلام في حالة حرجة. ومن داخل غرفة العناية، أدلى بأقواله لرجال المباحث، متهماً زوجته وخطيب شقيقتها بالاعتداء عليه بغرض إجباره تحت تهديد السلاح على تطليقها.

وتحركت قوة أمنية فورية وضبطت المتهمين وأداة الجريمة المستخدمة. وبمواجهتهما في التحقيقات، أقرا تفصيلياً بارتكاب الجريمة، مؤكدين أن إصرار الزوج على رفض الطلاق وعدم تجاوبه القاطع مع كافة المحاولات الودية كان الدافع وراء استخدام السلاح.

وتستكمل النيابة العامة التحقيق مع المتهمين بتهمة الشروع في القتل والتعدي العمد، تمهيداً لإحالتهما إلى محكمة الجنايات.