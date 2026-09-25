أقامت السفارة السعودية في إيران حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي. واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية الدكتور محمد جعفر قائم بناه (ضيف الشرف)، وعددًا من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية.



وتحتفل سفارات السعودية في مختلف أنحاء العالم باليوم الوطني، الذي يجسد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات، ويستحضر ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وما رافق ذلك من مراحل البناء والتنمية التي أسست الدولة الحديثة.

الاحتفالات في مبنى السفارة في طهران



وتقيم سفارات المملكة وقنصلياتها في عدد من دول العالم فعاليات خاصة بهذه المناسبة، بحضور مسؤولين وقيادات سياسية ودبلوماسية من الدول المضيفة والسفارات والقنصليات المعتمدة، إلى جانب أبناء الجاليات السعودية المقيمة فيها.