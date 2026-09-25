أعلنت باكستان اليوم (الجمعة) أن القادة العسكريين من باكستان والسعودية وتركيا سيبحثون سبل دعم المملكة، مجددة موقفها الداعم للسعودية ضد أي هجمات أو اعتداءات.



وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إن الدول الثلاث شددت على حق السعودية في الدفاع عن أمنها، وتستنكر الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة ومنشآت سعودية.



وأشارت إلى أن الدول الثلاث ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك «اتفاقية مكة».



وكانت وزارة الدفاع التركية قالت في وقت سابق إن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو، سيتوجه إلى السعودية للقاء نظيريه السعودي والباكستاني، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك.



جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية السعودية الذي أوضح أن رؤساء الأركان سيعقدون اجتماعاً عاجلاً لمناقشة سبل دعم الرياض بموجب الاتفاقية الدفاعية، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوماً على جميع الأطراف.