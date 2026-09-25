​أُوقدت في مدينة تعز اليمنية شعلة العيد الـ64 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، في حفل رسمي جماهيري حاشد جسّد التمسك الشعبي بالثوابت الوطنية والمكتسبات الجمهورية. وفي الحفل الذي أقامته المحافظة عشية ذكرى ثورة 26 سبتمبر، أشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والأمن دفاعاً عن الجمهورية ومؤسسات الدولة، مجدداً العهد بالوقوف خلف القيادة السياسية حتى استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.​ وأشاد بالتضحيات الجسام التي يقدمها المرابطون في مختلف الجبهات، موجهاً التحية لشهداء الوطن والجرحى الذين ستظل تضحياتهم محل إجلال وفخر لدى أبناء المحافظة كافة.

كما رفع المخلافي التهاني والتبريكات للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مثمناً المواقف الأخوية والدعم المستمر للشعب اليمني.

عقب ذلك، قام أركان حرب محور تعز اللواء الركن عبدالعزيز المجيدي بإيقاد شعلة الثورة، وسط أجواء وطنية وهتافات أجمعت على مواصلة المسار النضالي والوفاء لدماء الشهداء والجرحى والمرابطين في ميادين الشرف والبطولة.