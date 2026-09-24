كشفت بلقيس الفرج عن مرحلة جديدة في مسيرتها المهنية، بعد إعلانها إتمام التأهيل على طائرة إيرباص A320، لتصبح، وفق إعلانها، أول امرأة طيار في «الخطوط السعودية»، الناقل الوطني للمملكة.

وأعلنت الفرج عبر حسابها في منصة «LinkedIn» إتمامها بنجاح التأهيل الخاص بطائرة A320، معربة عن فخرها بتحقيق هذا الإنجاز، وتطلعها إلى مواصلة رحلتها المهنية في قطاع الطيران.

وقالت إنها ممتنة لهذا الإنجاز، مقدمة الشكر لعائلتها على دعمهم وثقتهم، ولمدربيها ومعلميها على توجيههم، ولـ«الخطوط السعودية» على دعمها وإيمانها بقدرات أبنائها وبناتها.

واختتمت بلقيس الفرج إعلانها بالتأكيد على امتنانها لهذه اللحظة، قائلة إنها تتطلع إلى ما هو قادم في رحلتها المهنية.