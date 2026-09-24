في هجوم بسكين داخل أحد الأديرة بجنوب بولندا، قُتل كاهن بولندي وأصيب أربعة أشخاص، بعدما أقدم رجل أوكراني على مهاجمة رجال دين وآخرين في مجمع ديني كبير بمدينة ياروسلاف؛ وفق ما أفاد به مدعٍ عام، اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاعتداء وقع داخل دير للراهبات البنديكتان، حيث باغت المهاجم الموجودين بسكين استله من مطبخ المبنى، قبل أن يهاجم أربعة رجال وامرأة؛ بينهم كاهن كان داخل غرفة الاعتراف.

وقالت بوزينا هاراش‑وولوشين من مكتب المدعي العام في مدينة بريميسل: إن الجاني، البالغ من العمر 31 عامًا، دخل بولندا قادمًا من ألمانيا في وقت سابق من اليوم، مؤكدة أن ثلاثة من المصابين من رجال الدين، بينما ينتمي اثنان إلى فئة العلمانيين، وأن شخصين ما زالا في حالة حرجة.

وأضافت أن دوافع الهجوم لا تزال غير واضحة، فيما أعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيقات في موقع الحادث.

وفي تصريحات لمحطة (تي.في.إي إنفو) الحكومية، قالت باربرا دندور إن الكاهن ستانيسلاف فارق الحياة، بينما كاهن آخر يدعى ماريك في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن حالة من الذعر عمّت المكان لحظة وقوع الهجوم.

وأعلن رئيس بلدية ياروسلاف، مارسين نازاريفيتش، فترة حداد تمتد حتى نهاية الأسبوع، تضامنًا مع الضحايا والمجتمع الديني في المدينة.