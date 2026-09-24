تحولت مشادة بين شابين في مدينة أضنة التركية إلى واقعة جنائية، بعدما توفي شاب متأثرًا بإصابته بطعنة خلال خلاف مع خطيبته، بينما كانت الأسرة تستعد لاستكمال إجراءات الزواج والتحضير لحفل الزفاف.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، كانت عائشة غول (19 عامًا) تحاول إيقاظ خطيبها حسن تيمور (18 عامًا) صباحًا، للحاق بموعد في أحد المستشفيات وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لاستكمال إجراءات الزواج.

وخلال وجودهما في الشقة، نشب خلاف بين الطرفين تطور إلى مشادة، قبل أن يتعرض حسن لإصابة بسكين من المطبخ. وأفادت التقارير بأن الشاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وأوقفت الشرطة عائشة وفتحت تحقيقًا في ملابسات الواقعة.

ووفق ما نُقل عن إفادتها، قالت عائشة إنها استخدمت السكين في محاولة للدفاع عن نفسها، مؤكدة أنها لم تكن تقصد قتل خطيبها.

وكان الشابان قد بدآ الاستعداد لزواجهما ورتبا عددًا من تفاصيل الحفل، قبل أن تنتهي علاقتهما بحادثة أدت إلى وفاة الشاب وفتح تحقيق جنائي مع خطيبته.