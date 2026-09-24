أشاد نجم المنتخب السعودي السابق الكابتن محمد عبدالجواد بالفوز الذي حققه الأخضر على نظيره الكويتي، مؤكداً أهمية حصد النقاط الثلاث، رغم وصفه المستوى العام للمنتخب بـ"المتوسط".



وقال عبدالجواد في تصريح عقب المباراة: "الشوط الأول كان المستوى نوعاً ما متوسطاً، رغم حصول المنتخب السعودي على فرصة أو فرصتين لم يستغلهما بالشكل المطلوب، لكن في الشوط الثاني ارتفع المستوى، خصوصاً مع وجود لاعبين مهاريين في خط الهجوم يستطيعون صناعة الفارق".



وأضاف: "مثل هذه المباريات تحتاج إلى فتح اللعب على الأطراف أو الاستفادة من اللاعبين المهاريين وقدرتهم على استخدام مهاراتهم للوصول إلى المرمى والتسجيل، وهذا ما حدث في الشوط الثاني، والحمد لله على النتيجة".



وأشار عبدالجواد إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو الاستفادة من الانتصار والتركيز مباشرة على المواجهة القادمة، قائلاً: "هناك أشياء كثيرة يحتاج إليها المنتخب، لكننا حصلنا الآن على ثلاث نقاط مهمة جداً أمام منافس عنيد، وهو المنتخب الكويتي صاحب التاريخ الكبير في بطولات الخليج. علينا أن ننسى الفوز ونركز على المباراة القادمة إن شاء الله".



وعن ذكرياته مع بطولات الخليج، أكد عبدالجواد أنها تحمل مكانة خاصة لديه، مضيفاً: "ذكرياتي جميلة جداً، خصوصاً لقاء الزملاء والأصدقاء والإخوة من لاعبي منتخبات الكويت والبحرين والإمارات والعراق وعُمان. كانت تجمعات جميلة، وكوّنا من خلالها صداقات عميقة جداً".



وعندما سُئل عن المنتخب الذي يراه الأبرز للمنافسة على لقب البطولة، أجاب عبدالجواد باختصار: "العراق".