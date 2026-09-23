تتواصل احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96 في مختلف أنحاء المملكة، فيما تستعد مدينة جدة غداً (الخميس) لاستقبال ليلة غنائية تجمع الفنانتين موضي الشمراني وخديجة معاذ، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية.

موضي الشمراني وخديجة معاذ في ليلة وطنية

وتلتقي موضي الشمراني وخديجة معاذ مع الجمهور غدًا، 24 سبتمبر 2026، في حفل غنائي يندرج ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، وسط أجواء احتفالية تشهدها مدينة جدة تزامنًا مع المناسبة.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا مع الحفل، بعد طرح مقاطع ترويجية للفنانتين، تضمنت دعوات للجمهور إلى حجز التذاكر والاستعداد لليلة غنائية تجمعهما على خشبة واحدة.

غدًا على مسرح عبادي الجوهر أرينا

ومن المقرر أن يقام الحفل غدًا 24 سبتمبر 2026 على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة، حيث تقدم موضي الشمراني وخديجة معاذ مجموعة من أعمالهما الغنائية، ضمن برنامج الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

وتأتي هذه الليلة الغنائية في ختام أجواء الاحتفال بالمناسبة الوطنية، التي تشهد حضورًا واسعًا للفعاليات الفنية والترفيهية في عدد من مدن المملكة.

نجوم الغناء يحتفلون باليوم الوطني

وتزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، حرص عدد من نجوم الغناء على طرح أعمال غنائية جديدة خصيصًا لهذه المناسبة، من بينهم الفنان محمد عبده والفنان راشد الماجد، في خطوة تعكس حضور الأغنية الوطنية ضمن مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة.

أعمالهما الجديدة

يشار إلى أن محمد عبده طرح أغنية «ليت البشر كلهم سلمان»، من كلمات عبدالله أبو راس، وألحان عبدالرحمن محمد عبده، وتوزيع رأفت، فيما تولى جاسم محمد أعمال المكس والماستر.

بينما شارك الفنان راشد الماجد في احتفالات اليوم الوطني من خلال أغنية «أمن وأمان»، التي طرحت قبل المناسبة بأيام، وهي من كلمات رحاب، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع عدنان عبدالله.