توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية، أن يصمد النمو العالمي بشكل جيد في مواجهة صدمة أسعار الطاقة، في المقابل سترتفع أسعار الفائدة.



ورفعت «فيتش» توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2026 بمقدار 0.2% إلى 2.6%، بانخفاض طفيف فقط عن عام 2025 وقريب من الاتجاه طويل الأجل.



وفي الولايات المتحدة رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد لعامي 2026 و2027 بمقدار 0.2% إلى 2.1%.



أسعار الفائدة



وتوقعت الوكالة أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر القامة، ويبقيها عند 4.25% في العام القادم.



أما في منطقة اليورو، فقد أظهر اقتصادها القدرة على الصمود، حيث تم رفع توقعات النمو بشكل طفيف.



ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، في أكتوبر القادم، لكنه قد يعكسها في عام 2027 مع تراجع أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل في سيناريو الأساس.



أما في الصين فتم خفض توقعات النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 4.5%.