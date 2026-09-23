سجلت الموازنة الاتحادية في ألمانيا عجزاً قدره 67.7 مليار يورو خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في ظل ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات.

وأوضحت وزارة المالية الألمانية، في تقريرها الشهري، أن النفقات بلغت 333.9 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 4.7%، مقابل إيرادات بلغت 266.3 مليار يورو، بانخفاض نسبته 2.5%.

تراجع الإيرادات الضريبية

وتراجعت الإيرادات الضريبية 3.2% إلى 239.6 مليار يورو، نتيجة ارتفاع التحويلات إلى الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى 4.2% لتصل إلى 26.6 مليار يورو، مدعومة بمنح التعافي الأوروبية.

قفزة في المشتريات العسكرية

وزادت النفقات الجارية 4.5%، والنفقات الاستثمارية 6.7%، فيما قفزت المشتريات العسكرية 46.2% إلى 10.686 مليارات يورو، وبلغ الإنفاق الدفاعي 43.811 مليار يورو، بزيادة قدرها 27.4%.

وشملت أسباب زيادة الإنفاق ارتفاع دعم التقاعد والقروض لوكالة العمل وصندوقي الصحة والرعاية، في حين انخفض دعم أسعار الكهرباء.

وبلغ صافي الاقتراض خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 19.3 مليار يورو.