أشعل حفل الفنان المصري عمرو دياب في منطقة آيلة بمدينة العقبة الأردنية موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل، بعدما خطفت منسقة الموسيقى اللبنانية كلوي كتيلي الأنظار خلال فقرة الافتتاح بإطلالة اعتبرها كثيرون «جريئة»، بينما رأى آخرون أنها جزء من طبيعة الحفل وأجوائه.

لكن النقاش لم يتوقف عند الإطلالة، إذ اتسع بعد أن نشرت كتيلي صورة لها من العقبة وأرفقتها بعبارة: «وإذا سألوني من وين هالجمال.. بقول من بنات الأردن».

الجملة أثارت ردود فعل متباينة؛ فبينما اعتبرتها بعض الأردنيات ربطًا غير دقيق بصورة المرأة الأردنية، رأى آخرون أنها مجرد مجاملة للجمهور المحلي.

وهكذا تحوّل ظهور الـ(دي جي) اللبنانية من فقرة افتتاحية قصيرة إلى محور نقاش واسع، بين من انتقد ملابسها وتعليقها، ومن دافع عن حريتها الشخصية، ليصبح الحفل مادة للجدل رغم أن عمرو دياب لم يكن طرفًا فيه هذه المرة.