تواصل الفنانة المصرية ياسمين رئيس حضورها بين الدراما والسينما، إذ تستعد للمنافسة في موسم رمضان 2027 من خلال مسلسل «ما تيجي نشوف»، الذي يجمعها بالفنان المصري أحمد فهمي في بطولة مشتركة، بالتزامن مع مشاركتها في عدد من المشاريع السينمائية.

15 حلقة في رمضان

يتكون مسلسل «ما تيجي نشوف» من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، وهو من إخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني القادم.

«شمس الزناتي» يجمع ياسمين ومحمد إمام

وعلى الشاشة الكبيرة، تواصل ياسمين رئيس تصوير فيلم «شمس الزناتي» بمشاركة الفنان محمد إمام، في عمل ينتمي إلى أجواء التشويق والأكشن، من إخراج أحمد خالد موسى.

حضور قوي في دور العرض

وسجلت ياسمين رئيس حضوراً سينمائياً لافتاً خلال الفترة الماضية، بعدما جاء فيلم «الهنا اللي أنا فيه» في المركز الثالث بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات في السعودية خلال 2025.

وجمع فيلم «الهنا اللي أنا فيه» كلاً من كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم محمود الجندي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

ويعرض حالياً لياسمين رئيس فيلم «الست»، من إخراج خالد أبو غريب وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، ويشارك في بطولته يسرا، ماجد المصري، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، إلى جانب عدد من الفنانين وضيوف الشرف.