عادت أزمة الإعلامي اللبناني نيشان والإعلامية المصرية ياسمين عز إلى الواجهة بعد صدور حكم جديد في دبي يقضي بإلزام نيشان بدفع 50 ألف درهم تعويضًا لياسمين عز، في فصل جديد من النزاع الذي بدأ عقب واقعة منتدى الإعلام العربي عام 2023.

وجاء الحكم على خلفية الخلاف الذي نشب بين الطرفين خلال جلسة في المنتدى، حين أثارت تصريحات نيشان بشأن تأخر ياسمين عز عن الحضور موجة جدل واسعة انتهت إلى مسارات قضائية في الإمارات ومصر.

وفي الإمارات، كانت محكمة التمييز في دبي قد أيدت في مارس 2025 حكمًا بإدانة نيشان وفرض غرامة قدرها عشرة آلاف درهم، ليصبح الحكم نهائيًا في ذلك المسار. وفي مصر، اتخذت القضية منحى قضائيًا موازيًا، إذ قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في أبريل 2025 بحبس نيشان شهرًا مع كفالة خمسة آلاف جنيه وفرض تعويض مدني مؤقت بقيمة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسبِّ وقذف ياسمين عز. وقدّم دفاع نيشان استئنافًا على الحكم المصري، فيما استمرت الإجراءات القانونية بين الطرفين.

ويأتي الحكم الصادر في دبي اليوم ليضيف حلقة جديدة إلى قضية بدأت بتبادل تصريحات في فعالية إعلامية، قبل أن تتوسع تداعياتها لتصل إلى ساحات القضاء في بلدين مختلفين.