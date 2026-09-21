كشف فريق دولي من الباحثين عن آلية كيميائية قد تساعد القطط على التعرف على بعضها من خلال الرائحة، بعد اكتشاف مجموعة من الأحماض الدهنية غير المعتادة في البول تشكل تركيبة مميزة لكل حيوان.

وحدد الباحثون 13 نوعاً من «الأحماض الدهنية متفرعة السلسلة»، تختلف تركيبتها ونسبها من قطة إلى أخرى، بينما تظل مستقرة نسبياً لدى القطة نفسها، ما يجعلها أشبه بـ«بطاقة هوية كيميائية» يمكن للقطط تمييزها عبر حاسة الشم.

تمييز الروائح

وأظهرت التجارب السلوكية أن القطط تستطيع التمييز بين التركيبات المختلفة لهذه الأحماض الدهنية. ولاحظ الباحثون أن اهتمام القطط بعينة البول يتراجع عند تعرضها للرائحة نفسها بصورة متكررة، لكنه يرتفع مجدداً عند تقديم عينة تعود إلى قطة أخرى.

كما أظهرت القطط ما يعرف بـ«استجابة فليمن»، التي تتمثل في فتح الفم جزئياً أثناء فحص بعض الروائح، بصورة أكبر عند تعرضها لروائح غير مألوفة.

ذاكرة تستمر لأشهر

وأشارت الدراسة إلى أن القطط احتفظت باستجابة أقل تجاه روائح سبق لها التعرف عليها حتى بعد مرور أشهر، ما يشير إلى قدرتها على الاحتفاظ بذاكرة طويلة الأمد لبعض الروائح الفردية.

ووجد الباحثون أن المزيج الخاص بالأحماض الدهنية يختلف بين القطط، لكنه يبقى مستقراً نسبياً لدى الحيوان نفسه، كما يتمتع بمقاومة للتغير بعد ترك العلامة البولية في البيئة.

سر داخل الكلى

وتوصل الفريق إلى أن هذه المركبات مرتبطة بقطيرات دهنية موجودة في قشرة الكلى، يُعتقد أنها تعمل بمثابة مخزون يساعد على الحفاظ على التركيبة الكيميائية المميزة لكل قطة.

كما وجد الباحثون إشارات إلى وجود نظام كيميائي مشابه لدى أنواع أخرى من فصيلة السنوريات، مع اختلاف تركيباته ودرجة تعقيده بين الأنواع.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية «Current Biology»، بمشاركة باحثين من اليابان وألمانيا وإسبانيا.