في تحرك صارم لإعادة الانضباط إلى الشاشات الرياضية المصرية، تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرارات حازمة، عقب حلقة تلفزيونية شهدت تجاوزات لفظية وسجالاً حاداً على الهواء مباشرة.

أوقف المجلس الأعلى للإعلام في قرار رسمي بث برنامج «البلدوزر» الذي يقدمه نجم الكرة المصرية السابق مجدي عبد الغني عبر قناة الشمس، إلى جانب فرض حظر إعلامي كامل على ظهور ضيفَي الحلقة، نجوم الرياضة السابقين ربيع ياسين وأسامة حسن، عبر مختلف الوسائل الإعلامية.

اندلعت التطورات خلال فقرة حوارية خُصصت لمناقشة فرص النادي الأهلي في حسم لقب الدوري المصري. وتحول النقاش المخصص للتحليل الرياضي سريعاً إلى مشادة كلامية ومشاحنات بين الضيفين، مما دفع أجهزة الرصد التابعة للمجلس لتوثيق المخالفات والرفع بها فوراً إلى لجنة الشكاوى.

وجاءت تفاصيل العقوبات التنظيمية كالتالي:

تجميد البرنامج: التوجيه بإيقاف برنامج «البلدوزر» واستدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس لمباشرة التحقيقات.

حظر إعلامي شامل: التزام كافة المؤسسات والمنصات الخاضعة للقانون بعدم استضافة أو إظهار ربيع ياسين وأسامة حسن لحين صدور قرار النيابة أو جهات التحقيق المعنية.

استند القرار إلى أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، تأكيداً على عدم التسامح مع الخروج عن ميثاق الشرف الإعلامي أو تحويل القضايا الرياضية الخاصة بالأندية الجماهيرية، وفي مقدمتها الأهلي، إلى ساحات للسجال الشخصي.

وتواصل الجهات المختصة مراجعة تفاصيل حلقة 19 سبتمبر للوقوف على أبعاد المخالفات، وسط تأكيدات رسمية بتطبيق المعايير المهنية للحفاظ على بيئة الإعلام الرياضي.