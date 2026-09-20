بعيداً عن المستطيل الأخضر وصخب صفقات الملايين، عاد نجم نادي النصر ساديو ماني إلى مسقط رأسه بقرية «بامبالي» ليقود تحولاً اقتصادياً شاملاً، مبتعداً عن الاستثمارات العقارية التقليدية نحو قطاع الزراعة والتصنيع.

أعلن ساديو ماني رسمياً في العاصمة داكار إطلاق مشروعه المبتكر (SM10 Agro) باستثمارات أولية تبلغ 11 مليار فرنك أفريقي (نحو 18 مليون دولار)، بهدف إنشاء مجمع للصناعات الغذائية في منطقة «سيدهيو» جنوبي السنغال، بمشاركة قيادات حكومية ومسؤولي وكالة تشجيع الاستثمارات الوطنية.

وجاء التحرك الاستثماري لنجم المنتخب السنغالي لمعالجة أزمة اقتصادية تؤرق مزارعي الجنوب، حيث أشار ماني إلى أن المنطقة تفقد سنوياً ما بين 30% إلى 40% من محاصيل المانجو بسبب غياب وسائل التبريد وتقنيات التصنيع الحديثة.

وعلق ماني على دوافع الخطوة قائلاً: «أريد لثروات أرضنا أن تبقى هنا، داخل السنغال، وأن يستفيد منها أهلنا بدلاً من إهدارها». ويمتد المشروع على عدة محاور تنموية تهدف لخلق بيئة صناعية متكاملة داخل القرية:

زراعة مكثفة: إنشاء مزرعة مانجو عملاقة على مساحة 500 هكتار تضم نحو 78 ألف شجرة، يُنتظر جني أول حصاد منها بعد ثلاث سنوات.

خطوط إنتاج مبتكرة: مجمع صناعي لمعالجة الفاكهة بطاقة إنتاجية تبلغ 10,500 طن سنوياً، يتخصص أحد مصانعه في استخراج وإنتاج «زبدة المانجو».

التأهيل والتعليم: تأسيس مركز متخصص للتدريب على المهن الزراعية موجه للشباب والنساء، يشتمل على مجمع سكني ومركز للبحث والتطوير.

ويوفر المشروع في مرحلته الأولى قرابة 1000 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب آلاف الفرص غير المباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، مع اتجاه لضخ استثماري إضافي بقيمة 5.3 ملايين دولار.

من جانبها، أعلنت السلطات السنغالية دعمها الكامل للمشروع، حيث أكد المدير العام لوكالة تشجيع الاستثمار منح مشروع (SM10 Agro) إعفاءات ضريبية وجمركية شاملة لمدة خمس سنوات للمعدات والآلات المستوردة، باعتباره رافعة اقتصادية محلية للبلاد.