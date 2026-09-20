في تطور جديد، تحدثت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي عن حالتها الصحية عقب حادثة السير التي تعرضت لها، وما نتج عنها من الآلام والإصابات التي لحقت بها، موضحة أنها لا تزال تتابع حالتها مع الأطباء، وتخضع للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

شمس البارودي تتحدث عن إصاباتها

وشاركت شمس البارودي مقطع فيديو عبر حسابها على منصة «فيسبوك»، تحدثت خلاله عن تفاصيل حالتها عقب الحادثة، موضحة أنها عانت آلاماً شديدة في أنحاء جسدها، إلى جانب تعرضها للنزيف وظهور عدد من الكدمات.

وأشارت إلى أنها تخضع حالياً للمتابعة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدة أن الألم الذي شعرت به عقب الحادثة كان شديداً وغير معتاد.

شمس البارودي: «ربنا لطف بيا»

وتطرقت الفنانة إلى اللحظات التي عاشتها أثناء معاناتها من الألم، موضحة أنها لجأت إلى الدعاء، وقالت: «ربنا لطف بيا. وأنا بنزف وعندي كدمات دعيت ربنا، والألم ماكنش طبيعي، كل جسمي كان فيه ألم، لكن ربنا لطف بيا».

حادثة سير مفاجئة

في الأسابيع الماضية، نجت شمس البارودي من حادثة سير مروعة، كشفت لاحقاً تفاصيلها عبر حسابها على «فيسبوك»، مؤكدة أن إصاباتها بسيطة، وطالبت جمهورها حينها بالدعاء لها، فيما حرص أفراد أسرتها على متابعة حالتها والاطمئنان عليها طبياً.

وأثارت الحادثة حالة من القلق بين محبيها، قبل أن تطمئن البارودي متابعيها، معربة عن امتنانها لله على لطفه بها، ومؤكدة أن ما يأتي به الله خير، وأن الصحة والستر من أعظم النعم التي يشعر الإنسان بقيمتها في أوقات الشدة.