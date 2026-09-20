رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم ضد عقوبة إيقاف نجم نادي بيراميدز المصري رمضان صبحي 4 سنوات، في قضية المنشطات. وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد أصدرت حكماً في نوفمبر 2025 بإيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات، بعد ثبوت مخالفته للوائح المنشطات.

أزمات متتالية

وبجانب قضية المنشطات، عانى رمضان صبحي أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة، إذ أيدت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، في يناير الماضي، حكم السجن الصادر بحقه لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم «تزوير محررات رسمية»، والمتعلقة بتزوير امتحانات معهد الفراعنة في منطقة أبو النمرس.

مصير غامض

وتحيط حالة من الغموض بمستقبل رمضان صبحي، البالغ من العمر 29 عاماً، إذ قد يجبره الإيقاف الطويل على الاعتزال المبكر لكرة القدم.

مسيرة رمضان صبحي

وبدأ رمضان صبحي مسيرته في النادي الأهلي المصري، ثم خاض تجربتين احترافيتين في إنجلترا مع ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون، قبل أن يعود إلى الأهلي على سبيل الإعارة. وفي عام 2020، انضم رمضان صبحي إلى بيراميدز في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم المصرية، بعد أن كان اللاعب قريباً من العودة بشكل نهائي إلى الأهلي.

ولعب رمضان صبحي دوراً مؤثراً في تتويج بيراميدز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه، إذ سجل هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة. وعلى الصعيد الدولي، شارك صبحي في 37 مباراة دولية بقميص منتخب مصر الأول، سجل خلالها هدفين.