كشف لـ«عكاظ» مصدر مطلع على الأوضاع في نادي الاتحاد أن عقد الجناح ستيفن بيرجوين مع العميد تبقّت على نهايته سنة كاملة، والحديث عن مسألة تجديد عقده من عدمه مع النادي سابق لأوانه، وهناك تنسيق بين إدارة النادي والجهاز الفني والإداري بشأن عقود اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق في السنوات القادمة.



وأوضح أن النجم بيرجوين حالياً يواصل تألقه مع الفريق الاتحادي محلياً وقارياً، وتركيزه منصب على تحقيق الانتصارات والمنافسة مع العميد على البطولات في الموسم الحالي.



وكان بيرجوين حصد مع فريق الاتحاد بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك في الموسم قبل الماضي.



يُذكر أن الهولندي ستيفن بيرجوين انضم إلى نادي الاتحاد بعقد يمتد لـ3 أعوام في مطلع سبتمبر 2024، حتى يونيو 2027، قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي.