يقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، على أعتاب مجد تاريخي استثنائي في مسيرته الاحترافية مع الأندية، وذلك بالتزامن مع موقعة ديربي العاصمة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد مساء اليوم (الأحد).



ويبتعد مبابي خطوة واحدة فقط عن دخول نادٍ من صفوة الأساطير، إذ يمتلك في جعبته حالياً 499 مساهمة تهديفية سجلها وصنعها بقمصان الأندية التي مثلها حتى الآن. وتتوزع هذه الحصيلة الرقمية الإعجازية بين 377 هدفاً هز بها شباك الخصوم، و122 تمريرة حاسمة (أسيست) قدمها لزملائه.



وتكفي النجم الفرنسي مساهمة واحدة فقط الليلة، سواء عبر تسديد الكرة داخل الشباك أو تقديم التمريرة المفتاحية للهدف، ليفجر رسمياً المساهمة رقم 500 في مسيرته المذهلة مع الأندية.



ووفقاً للإحصاءات، فإن مساهمات مبابي التهديفية توزعت عبر محطاته الاحترافية؛ وكانت الحصة الأكبر والأضخم مع باريس سان جيرمان برصيد 354 مساهمة (شهدت توهجه في الدوري الفرنسي ودوري الأبطال والكؤوس المحلية)، بينما وضع بصمته الأولى بـ39 مساهمة مع موناكو، ويواصل حالياً كتابة التاريخ بقميص ريال مدريد برصيد 106 مساهمات في الليغا والبطولات الأوروبية والمحلية الإسبانية.



وتتجه الأنظار الليلة صوب المستطيل الأخضر؛ لمراقبة القناص الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً، لمعرفة ما إذا كانت شباك أتلتيكو مدريد هي البوابة الرسمية التي سيعبر من خلالها مبابي إلى مئويته الخامسة، ليدون صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية.